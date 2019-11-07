Київське “Динамо” в Копенгагені підтримають близько 800 уболівальників

Близько 800 уболівальників підтримають сьогодні київський футбольний клуб “Динамо” в матчі Ліги Європи проти данського “Копенгагена”.

За інформацією Champion.com.ua, 411 квитків були продані клубом у гостьовий сектор в Україні, 200 квитків замовила українська діаспора в Данії. Ще частину квитків фани “Динамо” купували на центральні трибуни стадіону Telia Parken самостійно.

Також сьогодні впродовж дня можна купувати квитки в гостьовий сектор в касі стадіону, який вміщує трохи більше 38 тисяч глядачів.

Як повідомлялося, поєдинок “Копенгаген” - “Динамо” 4 туру групового раунду Ліги Європи УЄФА відбудеться 7 листопада і розпочнеться о 19.55. Букмекери віддають перевагу в цьому матчі суперникам киян. Два тижні тому в Києві 15-разовий чемпіон України та 13-разовий чемпіон Даніі зіграли у бойову нічию — 1:1.

Турнірне становище у групі В після 3-х турів: "Копенгаген" - 5 очок, "Динамо" - 5, "Мальме" (Швеція) - 4, "Лугано" (Швейцарія) - 1.