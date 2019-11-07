Лень набрав 6 очок у матчі НБА, який його команда програла “Чикаго”

Український центровий американського баскетбольного клубу “Атланта Гокс” Олексій Лень взяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА проти “Чикаго Буллз”.

Поєдинок “Атланта” - “Чикаго” завершився з рахунком 93:113 (19:33, 22:23 24:35, 28:22), а Олексій Лень відіграв у ньому 11 хвилин. Про це повідомляє Ua-football.

За час, проведений на майданчику, український центровий набрав 6 очок, зробив 4 підбирання та 2 блок-шоти.

Відео кращих моментів матчу:

У попередньому матчі “Атланта” перервала серію з трьох поразок поспіль і обіграла “Сан-Антоніо Сперс” із рахунком 108:100 (22:21 22:24 26:33, 38:22).

Святослав Михайлюк також взяв участь в матчі НБА. Форвард збірної України відіграв 15 хвилин у поєдинку "Детройт" - "Нью-Йорк" (122:102), в якому не реалізував 2 кидки, зробив 2 підбирання, 2 результативні передачі при 3 втратах.