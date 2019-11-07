Українські футболісти команди U19 розпочинають шлях на Євро-2020
За вихід до елітраунду Євро підопічні Олега Кузнецова посперечаються зі збірними Естонії, Словенії та Швецїї, повідомляє пресслужба УАФ.
"8 листопада розпочнеться збір юнацької збірної України. Утім, у повному складі команда Олега Кузнецова збереться наступного дня, а вже 10-го числа "синьо-жовті" вирушать до Швеції, де проходитиме кваліфікаційний турнір Євро-2020. Таким чином, часу для підготовки до офіційних матчів у збірної практично не залишається. А враховуючи, що на останньому зборі колектив працював не в оптимальному складі, доведеться сподіватися на старі зв'язки й тактичні хитрощі наставників", - зазначається у повідомленні.
Що стосується шведських планів збірної України, то після прильоту до Стокгольма команда подолає 170 км і зупиниться в місті Євле. Там підопічні а Кузнецова проведуть другу зустріч кваліфікаційного раунду зі Словенією (16 листопада, початок - о 16.00 за київським часом) і третю гру - проти збірної Швеції (19 листопада, 14.00). А відкриють для себе змагання українці поєдинком з Естонією у місті Сандвікен (13 листопада, 14.00).
До до елітраунду вийдуть дві найсильніші команди з кожної групи та краща серед збірних, що посядуть треті місця.
Переможці семи груп елітного раунду проб'ються до фінальної частини, яка проходитиме у липні 2020 року у Північній Ірландії.