Українські футболісти команди U19 розпочинають шлях на Євро-2020

Юнацька команда України з футболу (вік гравців до 19-ти років) нинішнього тижня розпочнуть готуватися до поєдинків кваліфікаціх першості Європи 2020 року.

За вихід до елітраунду Євро підопічні Олега Кузнецова посперечаються зі збірними Естонії, Словенії та Швецїї, повідомляє пресслужба УАФ.

"8 листопада розпочнеться збір юнацької збірної України. Утім, у повному складі команда Олега Кузнецова збереться наступного дня, а вже 10-го числа "синьо-жовті" вирушать до Швеції, де проходитиме кваліфікаційний турнір Євро-2020. Таким чином, часу для підготовки до офіційних матчів у збірної практично не залишається. А враховуючи, що на останньому зборі колектив працював не в оптимальному складі, доведеться сподіватися на старі зв'язки й тактичні хитрощі наставників", - зазначається у повідомленні.

Що стосується шведських планів збірної України, то після прильоту до Стокгольма команда подолає 170 км і зупиниться в місті Євле. Там підопічні а Кузнецова проведуть другу зустріч кваліфікаційного раунду зі Словенією (16 листопада, початок - о 16.00 за київським часом) і третю гру - проти збірної Швеції (19 листопада, 14.00). А відкриють для себе змагання українці поєдинком з Естонією у місті Сандвікен (13 листопада, 14.00).

До до елітраунду вийдуть дві найсильніші команди з кожної групи та краща серед збірних, що посядуть треті місця.

Переможці семи груп елітного раунду проб'ються до фінальної частини, яка проходитиме у липні 2020 року у Північній Ірландії.