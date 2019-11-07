РФ знову спростовує зміни бази даних Московської антидопінгової лабораторії

Міністр спорту РФ Павло Колобков заявив, що база даних московської антидопінгової лабораторії, передана експертам Всесвітньої антидопінгової лабораторії (ВАДА), не була зламана і цими даними не маніпулювали.

Павло Колобков, зокрема, зазначив, що справа нібито в «технічній проблемі, що пов'язана з роботою самої системи». Про це повідомляє Інтерфакс.

«Я вважаю, що це питання до експертів. Там ніяких вилучень не було, наші експерти стверджують, що цього не було. Маніпуляцій, як каже керівник РУСАДА Юрій Ганус, не було. Проблема технічна, пов'язана з роботою самої системи. На найближчій зустрічі комп'ютерних експертів ці питання будуть пояснені», - сказав Колобков.

Як повідомлялося, у вересні Всесвітнє антидопінгове агентство виявило ознаки маніпуляцій з базою даних Московської лабораторії з 2012 по 2015 рік. Пізніше керівник Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Юрій Ганус підтвердив ЗМІ підміну проб. Він вважає, що таким чином там намагалися захистити репутацію російських спортсменів, які зараз працюють в органах влади або стали спортивними чиновниками. Керівник РУСАДА також заявив, що доступ до даних московської лабораторії могли отримати тільки люди, наближені до російської влади.

Читайте також: WADA передала на розгляд 47 допінгових справ спортсменів із Росії

У кінці жовтня Всесвітнє антидопінгове агентство отримало від Міністерства спорту РФ і РУСАДА пояснення у зв'язку з виявленими невідповідностями. Доповідь про можливі порушення у Московській антидопінговій лабораторії буде розглянуто ВАДА до кінця листопада.

У разі, якщо російська сторона буде визнана винною в порушеннях, спортсмени з Росії можуть бути відсторонені від Олімпіади 2020 року в Токіо та інших міжнародних турнірів.