Лукашов — найкращий гравець української баскетбольної Суперліги в жовтні

Захисник кам’янського баскетбольного клубу “Прометей” Денис Лукашов визнаний кращим гравцем української Суперліги в жовтні.

Цьогоріч для визначення кращого гравця місяця враховувалися наступні складові: результати голосування вболівальників, кількість нагород MVP тижня і оцінка представника ТМ Parimatch. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Денис Лукашов у сумі набрав найбільшу кількість балів: 7 — від уболівальників, 3 — за нагороди MVP тижня і 10 — від представника ТМ Parimatch.

Топ-3 підсумкового рейтингу виглядає так:

Денис Лукашов (“Прометей”), 7+3+10=20 балів;

Артем Ковальов (“Хімік”), 9+3=12 балів;

Сеад Хаджифейзович (“Черкаські Мавпи”), 8+3=11 балів.

Зазначається, що кількість голосів уболівальників зараховувалася зворотньопропорційно тому місцю, яке посів баскетболіст після голосування. Заключним фактором у визначенні переможця стала оцінка організаторів Суперліги Парі-Матч, які давали своєму кандидату 10 балів.

Нагадаємо, у жовтні завдяки грі Дениса Лукашова “Прометей” не помітив втрати Ренді Калпепера і зберіг лідируючу позицію у чемпіонаті України.