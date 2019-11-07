Футболісти “Динамо” випробували газон стадіону в Копенгагені

Футболісти київського клубу “Динамо” в Данії провели відкрите тренування на стадіоні Telia Parken перед матчем проти “Копенгагена”, який відбудеться сьогодні в рамках Ліги Європи УЄФА.

Тренування відбулося ввечері 6 листопада після регламентної пресконференції головного тренера Олексія Михайличенка, на якій він, зокрема, прокоментував стан здоров’я Віталія Буяльського і Тамаша Кадара.

“Оцінити функціональну готовність цих гравців дуже складно, адже вони провели лише кілька тренувань. Але це досвідчені футболісти, завтра будемо вирішувати, хто взагалі потрапить до заявки, адже нас прилетіло більше, ніж можна заявити на матч”, - цитує Михайличенка пресслужба ФК “Динамо”.

Відео тренування:

Як повідомлялося, поєдинок “Копенгаген” - “Динамо” відбудеться 7 листопада і розпочнеться о 19.55. Букмекери віддають перевагу в цьому матчі суперникам киян. Два тижні тому в Києві 15-разовий чемпіон України та 13-разовий чемпіон Даніі зіграли у бойову нічию — 1:1.

Турнірне становище у групі В після 3-х турів: "Копенгаген" - 5 очок, "Динамо" - 5, "Мальме" (Швеція) - 4, "Лугано" (Швейцарія) - 1.