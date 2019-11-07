Малиновський відіграв 10 хвилин проти “Ман Сіті” в матчі Ліги чемпіонів УЄФА

Український півзахисник італійського футбольного клубу “Аталанта” Руслан Малиновський відіграв 10 хвилин у матчі проти “Манчестер Сіті”, який відбувся вчора в рамках Ліги чемпіонів.

6 листопада у поєдинку “Аталанта” - “Манчестер Сіті” 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів півзахисник збірної України з футболу Руслан Малиновський з’явився на полі на 84-й хвилині, повідомляє пресслужба УАФ.

Результативними діями він не відзначився, а матч завершився з рахунком 1:1.

Усього в нинішньому сезоні Руслан Малиновський зіграв у складі “Аталанти” (Бергамо) 13 матчів і забив 1 м’яч, а в жовтні був визнаний кращим гравцем місяця.

Як повідомлялося, 6 листопада чемпіони України футболісти донецького "Шахтаря" у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2019/20 внічию (3:3) зіграли проти загребського "Динамо". Наступний поєдинок у Лізі чемпіонів "Шахтар" зіграє 26 листопада на арені "Етіхад" проти "Манчестер Сіті".