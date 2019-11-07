Футзалістки збірної України забили 8 м'ячів Словаччині у другому спарингу

Жіноча збірна України з футзалу успішно провела і другий спаринг із Словаччиною, який відбувся вчора ввечері у місті Гуменне.

Українські футзалістки забили своїм суперницям 8 м’ячів, повідомляє пресслужба УАФ.

У першому таймі швидким дублем відзначилася Шульга, згодом забила і Гриценко. Незадовго до перерви словачки відіграли один гол, але у другій половині зустрічі пропустили ще п'ять.

У підсумку товариський матч Словаччина — Україна завершився з рахунком 1:8 (1:3). Голами відзначилися: Холошкова (на 20-й хвилині), Вієнерова (38 – автогол) – Шульга (2, 2, 26), Гриценко (18, 39).

У першому спарингу, який проходив у місті Кошице 5 листопада, підопічні Олега Шайтанова “в суху" розгромили Словаччину - 0:5 (0:3).

Фото: АФУ