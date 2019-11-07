Тренер “Шахтаря”: У Загребі нам вдалося зробити практично неможливе

Головний тренер київського футбольного клубу "Шахтар" Луїш Каштру прокоментував гру із загребським "Динамо" (3:3), яка відбулася вчора у Хорватії в рамках Ліги чемпіонів УЄФА.

Луїш Каштру на післяматчевій пресконференції, зокрема, зазначив, що команді вдалося зробити практично неможливе, відіграти на останніх хвилинах 2 м'ячі й показати гру, яка "привертає до футболу мільйони людей".

“Чи могли виграти матч? По тому, що відбувалося до видалення Марлоса, до нашої команди абсолютно не можна було причепитися. Ми повністю контролювали гру. Прекрасно почали, знали, що перші хвилини будуть дуже складними, і команда відмінно справлялася. Ворота суперника завжди були перед очима хлопців, брали м'яч обличчям до них, а не спиною, що вкрай важливо. Забили першими. “Динамо” зреагувало і зрівняло рахунок. Ми продовжували йти вперед, очікували, що в другому таймі щось трохи зміниться, і переживали, що наша команда трохи розслабиться. Проте все складалося чудово, поки не стався інцидент із вилученням Марлоса. Після цього гра дуже ускладнилася. Були й інші ситуації: травма Степаненка, можливість Матвієнка забити, при якій рахунок міг стати 2:1 на нашу користь. Потім сталося те, чого ми не очікували, - рахунок 1:3. Але ми провели правильні заміни, команда змогла зреагувати. Футболісти, що вийшли на поле, додали енергії.

У підсумку нам вдалося зробити практично неможливе. Спершу ми засмучувалися, а в кінці зраділи, що вийшло зрівняти рахунок. У нас є можливість пройти далі. Можливо, в цьому матчі ми показали те, що привертає до футболу мільйони людей.

Коли арбітр побіг дивитися відеоповтор, у нас вже була інформація, що це дійсно пенальті на П'ятова. Якщо щодо Тайсона були якісь сумніви стосовно торкання, то щодо П’ятова ми були впевнені. Тайсон і Тете між собою вирішили, хто проб'є. Це два гравці, які відповідають за пенальті і виконують їх дуже добре. Тете показав величезну впевненість, пробив, і, як бачимо, у нього вийшло. Я, чесно кажучи, вперше в своєму житті просто не зміг дивитися пенальті”, - цитує Каштру пресслужба ФК “Шахтар”.

Як повідомлялося, 6 листопада чемпіони України футболісти донецького "Шахтаря" уникли поразки від загребського "Динамо" у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2019/20. У 4 турі основної сітки розіграшу "гірники" на виїзді відіграли 2 м'ячі у чемпіона Хорватії загребського "Динамо" і завершили матч з рахунком 3:3.

М'ячі забили: Алан Патрік (на 13-й хвилині), Жуніор Мораес (90+5), Тете (90+8, з пенальті) - у складі "Шахтаря"; Бруно Петкович (25), Лука Іванушец (83), Аріян Адемі (89) - у господарів. У другому таймі Моро ("Динамо") і Марлоса ("Шахтар") вилучили з поля за другі жовті картки.

Наступний поєдинок у Лізі чемпіонів "Шахтар" зіграє 26 листопада на арені "Етіхад" проти "Манчестер Сіті".