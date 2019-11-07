Де дивитися матчі "Динамо" та "Олександрії" у Лізі Європи УЄФА

Футболісти київського "Динамо" та "Олександрії" та проведуть у четвер, 7 листопада, поєдинки четвертого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА.

Обидві гри - "Динамо" з "Копенгагеном" у столиці Данії о 19.55 та "Олександрії" проти французького "Сент-Етьєна" на "Арені Львів" о 22.00 - покаже телеканал "Футбол 1", повідомляє Укрінформ.

"Динамо" і "Копенгаген" набрали по п'ять очок і ділять лідерство в групі B. У третьому турі два тижні тому суперники обмінялися голами в Києві - 1:1.

У паралельному протистоянні квартету швейцарський "Лугано" в Санкт-Галлені прийматиме шведський "Мальме".

Турнірне становище: "Копенгаген" - 5 очок, "Динамо" - 5, "Мальме" - 4, "Лугано" - 1.

В активі "Олександрії" та "Сент-Етьєна" по 2 очки. У попередньому турі суперники поділили очки у Франції - 1:1.

В іншому матчі групи I німецький "Вольфсбург" на "Фольксваген Арені" зійдеться з бельгійським "Гентом".

Турнірне становище: "Гент" - 5 очок, "Вольфсбург" - 5, "Сент-Етьєн" - 2, "Олександрія" - 2.