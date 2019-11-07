"Шахтар" зіграв внічию у Загребі з "Динамо" в Лізі чемпіонів УЄФА

Чемпіони України футболісти донецького "Шахтаря" уникли поразки від загребського "Динамо" у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2019/20.

У четвертому турі основної сітки розіграшу "гірники" на виїзді відіграли два м'ячі у чемпіона Хорватії загребського "Динамо", зігравши внічию - 3:3, повідомляє Укрінформ.

На стадіоні "Максимир" у Загребі м'ячі забили Алан Патрік (13), Жуніор Мораес (90+5), Тете (90+8, з пенальті) - у складі "Шахтаря"; Бруно Петкович (25), Лука Іванушец (83), Аріян Адемі (89) - у господарів.

У другому таймі Моро ("Динамо") і Марлос ("Шахтар") вилучені з поля за другі жовті картки.

У паралельному матчі групи С італійська "Аталанта" на "Сан-Сіро" у Мілані розійшлася миром з англійським "Манчестер Сіті" - 1:1.

Наступний поєдинок у Лізі чемпіонів "Шахтар" зіграє 26 листопада на арені "Етіхад" проти "Манчестер Сіті".

Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 10 очок, "Шахтар" - 5, "Динамо" (З) - 5, "Аталанта" - 1.

Результати інших поєдинків середи.

Група А: "Реал" (Іспанія) - "Галатасарай" (Туреччина) - 6:0, "Парі Сен-Жермен" (Франція) - "Брюгге" (Бельгія) - 1:0.

Турнірне становище: "Парі Сен-Жермен" - 12 очок, "Реал" - 7, "Брюгге" - 2, "Галатасарай" - 1.

Група В: "Баварія" (Німеччина) - "Олімпіакос" (Греція) - 2:0, "Црвена Звезда" (Сербія) - "Тоттенгем" - 0:4.

Турнірне становище: "Баварія" - 12 очок, "Тоттенгем" - 7, "Црвена Звезда" - 3, "Олімпіакос" - 1.

Квартет D: "Локомотив" (Росія) - "Ювентус" (Італія) - 1:2, "Баєр" (Німеччина) - "Атлетико" (Іспанія) - 2:1.

Турнірне становище: "Ювентус" - 10 очок, "Атлетико" - 7, "Локомотив" - 3, "Баєр" - 3.