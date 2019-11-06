«Баварія» і «Ювентус» вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів

Команда з Мюнхена виграла усі чотири матчі в групі.

Мюнхенська «Баварія» та «Ювентус» з Турина стали першими учасниками плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

В матчі 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів німецька «Баварія» обіграла на своєму полі грецький «Олімпіакос» 2:0. У другому таймі м’ячі забили Левандовські та Перишич. Це четверта перемога «Баварії», вона вже гарантувала собі одне з двох перших місць в групі.

«Ювентус» зумів обіграти в Москві місцевий «Локомотив» 2:1. До перерви команди обмінялися голами – відзначились Ремзі та Олексій Міранчук. Перемогу італійцям приніс гол на третій компенсованій хвилині Дієго Кости. «Ювентус» набрав після чотирьох турів 10 очок і також гарантував собі вихід з групи.

Нагадаємо, в 4-у турі групового етапу ЛЧ «Шахтар» зіграє в Загребі з місцевим «Динамо». Після трьох турів чемпіон України набрав 4 очки.