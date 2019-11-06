Постараємося не дати "Копенгагену" грати в його футбол - Михайличенко

У четвер, 7 листопада, футболісти київського "Динамо" зіграють у гостях матч 4-го туру групового раунду Ліги Європи з данським "Копенгагеном". За день до поєдинку у Копенгагені пройшла пресконференція головного тренера української клубу Олексія Михайличенка.

Наставник, зокрема, зазначив, що його команда, на відміну від київського матчу (1:1), не дозволить данцям грати в їхній футбол (1:1), повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"Звичайно, ми розбирали київський матч із "Копенгагеном". Не можна назвати одну якусь причину того, що ми не перемогли. Швидкий гол, звичайно, вплинув на хід гри, надав "Копенугагену" увпевненості. Ми, напевно, не були готові до такого початку, дозволили данцям зіграти в їхній футбол. Постараємося завтра це виправити. У будь-якому матчі перед "Динамо" лежить величезна відповідальність. і перед клубом, і перед уболівальниками. Незалежно від результату, треба завжди налаштовуватися лише на перемогу, інакше важко досягати результатів. Ми намагаємося добитися від команди гри, яку хотілося б бачити уболівальникам", - сказав Михайличенко.

Він також роз'яснив оцінив ситуацію відносно участі у грі захисника Тамаша Кадара та хавбека Віталія Буяльського, які пропустили по кілька поєдинків через травми, але приїхали з командою до Копенгагена.

"Оцінити їхню функціональну готовність складно, вони провели лише кілька тренувань разом із командою. Але Кадар і Буяльський повернулися до ладу, це гравці досвідчені. Вирішимо завтра, хто гратиме і хто взагалі потрапить до заявки", - заявив головний тренер динамівців Києва.

Як інформувало агентство, гра Ліги Європи "Копенгаген" - "Динамо" відбудеться 7 листопада на стадіоні "Паркен" столиці Данії і розпочнеться о 19.55.

Турнірне становище у групі В після 3-х турів: "Копенгаген" - 5 очок, "Динамо" - 5, "Мальме" (Швеція) - 4, "Лугано" (Швейцарія) - 1.