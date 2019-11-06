Київське “Динамо” прибуло до Копенгагена на матч Ліги Європи УЄФА

Київське “Динамо” прибуло до Копенгагена на матч Ліги Європи УЄФА

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Укрінформ
Команда київського футбольного клубу “Динамо” прибула до Копенгагена (Данія) на матч Ліги Європи УЄФА, який відбудеться 7 листопада.

На матч 4 туру групового раунду Ліги Європи проти “Копенгагена” головний тренер київської команди Олексій Михайличенко взяв 21 футболіста, а також Дениса Бойка, який продовжує відновлення і не виходитиме на поле. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

До складу футболістів “Динамо” увійшли:
воротарі - Георгій Бущан, Владислав Кучерук, Руслан Нещерет;
захисники - Денис Попов, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора;
півзахисники - Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський;
нападники - Фран Соль, Жерсон Родрігес, Артем Бесєдін.

Увечері команда проведе передматчеве тренування на стадіоні Telia Parken, який під час матчів УЄФА називається просто “Копенгаген”. Тренуванню передуватиме регламентна прес-конференція головного тренера і одного з гравців команди, яка розпочнеться о 19.30 за київським часом.

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Поєдинок “Копенгаген” - “Динамо” відбудеться 7 листопада і розпочнеться о 19.55. Букмекери віддають перевагу в цьому матчі суперникам киян. Два тижні тому в Києві 15-разовий чемпіон України та 13-разовий чемпіон Даніі зіграли у бойову нічию — 1:1.

Турнірне становище у групі В після 3-х турів: "Копенгаген" - 5 очок, "Динамо" - 5, "Мальме" (Швеція) - 4, "Лугано" (Швейцарія) - 1.

Фото: facebook/FC Dynamo Kyiv

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