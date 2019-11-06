Згадати 2008 рік: «Шахтарю» потрібна перемога у Загребі

Згадати 2008 рік: «Шахтарю» потрібна перемога у Загребі

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Укрінформ
Чемпіон України сьогодні має зробити вирішальний крок до плей-офф ЛЧ.

Сьогодні у Загребі відбудеться матч, який може стати вирішальним для «Шахтаря» у цьому розіграші Ліги чемпіонів. «Гірники» гратимуть на виїзді з місцевим «Динамо» і у разі перемоги суттєво покращать свої шанси на вихід у плей-офф. Тоді як поразка, навпаки, може відправити команду максимум у Лігу Європи.

На жаль, напередодні вильоту до Хорватії стало відомо, що окрім Євгена Коноплянки не зіграє ще й нападник Соломон. Цього сезону у «Шахтаря» часто виникали проблеми у захисті, особливо коли суперник вмикав пресинг. І це може стати проблемою у Загребі.

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Звісно, у «гірників» гарні спогади від минулої подорожі у Хорватію 2008 року. Тоді українська команда повернулася додому з перемогою 3:1. Але відтоді її склад суттєво змінився. Про це напередодні заявив і екс-гравець «Динамо» бразилець Етто. Він порівняв «Шахтар» зразка 2008 року та нинішню команду і відмітив, що тоді «гірники» були у тисячу разів сильніші.

Зараз, якщо брати оцінки аналітиків Parimatch, шанси на успіх приблизно рівні. У «Динамо» 38% на перемогу, а у «Шахтаря» - 33% (у 29% оцінюється нічия). Ціна поразки для обох команд дуже велика, адже тільки за вихід у 1/8 фіналу УЄФА платить майже 10 мільйонів євро. Всі це розуміють і тому битва за три очки буде дуже гарячою.

В інших матчах середи також є на що подивитися, адже відразу п’ять клубів можуть собі забезпечити місце у плей-офф Ліги чемпіонів, це «Атлетико», «Баварія», «Манчестер Сіті», «ПСЖ» та «Ювентус». Майже всім їм сьогодні потрібні перемоги, але деяким при цьому необхідні ще невдачі конкурентів.

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