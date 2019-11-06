Арсен Венгер може очолити “Баварію” до кінця нинішнього сезону - ЗМІ

Арсен Венгер став основним претендентом на пост головного тренера німецького футбольного клубу “Баварія” (Мюнхен).

70-річний французький фахівець може очолити чемпіонів Німеччини до кінця нинішнього сезону. Про це повідомляє Sport Arena з посиланням на німецькі ЗМІ.

Інший претендент на пост наставника “Баварії” Ральф Рангнік, який працює в спортивному департаменті клубу “РБ Лейпциг”, відмовився від переговорів.

Як повідомлялося, в неділю, 3 листопада, керівництво “Баварії” звільнило з посади головного тренера команди Ніко Ковача через невдалі результати в останніх матчах.

До найближчих матчів футболістів “Баварії” готуватиме Ганс-Дітер Флік. Сьогодні команда зіграє з “Олімпіакосом” у Лізі чемпіонів, а в суботу зустрінеться з дортмундською “Борусією” в чемпіонаті Німеччини.

Арсен Венгер 2018 року залишив лондонський “Арсенал” після 22 років роботи. Таке рішення він пояснив наміром не нашкодити своєю присутністю в якості менеджера іміджу клубу.

Фото: arsenal.com