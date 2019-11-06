Футзалістки збірної України “в суху” розгромили Словаччину в першому спарингу

Жіноча збірна України з футзалу “в суху" розгромила Словаччину у першому з двох запланованих спарингів.

Товариський поєдинок Словаччина — Україна відбувся у місті Кошице 5 листопада і завершився з рахунком 0:5 (0:3). Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Голами відзначилися: Шульга (на 4-1 хвилині, з пенальті), Дударчук (9), Гриценко (16, 37), Сматанова (36, автогол).

Другий спаринг зі збірною Словаччини підопічні Олега Шайтанова проведуть сьогодні, 6 листопада. Він відбудеться в Гуменному і розпочнеться о 19.00.

Фото: АФУ