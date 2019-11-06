ФК «Десна» отримав нового титульного спонсора

«Десна» стала вже п'ятим футбольним клубом в партнерському пулі Parimatch.

TM Parimatch підсилює підтримку українського футболу. Бренд став титульним партнером одного з лідерів Української Прем'єр-ліги - ФК «Десна», повідомляє Укрінформ.

«Десна» стала вже п'ятим футбольним клубом в партнерському пулі Parimatch. Угода між клубами почала діяти 5-го листопада і передбачає розміщення логотипу торгової марки на лицьовій стороні футболки, а також брендінг офіційного сайту і соціальних мереж. Parimatch і «Десна» планують проведення промо-акцій, здатних збільшити відвідуваність чернігівського клубу, і різних соціальних заходів.

Нагадаємо, що сьогодні «Десна» впевнено займає третю сходинку в турнірній таблиці УПЛ, яка дає право виступати в наступному сезоні в Лізі Європи. Відставання від другого місця становить всього один заліковий пункт.

«Чернігів - один з найбільш показових прикладів якісного зростання футболу в регіонах. «Десна» за досить короткий час стала гідним суперником грандів Прем'єр-ліги, і ми впевнені, що головні досягнення цієї команди ще попереду», - прокоментував початок співпраці представник TM Parimatch Вадим Місюра.

«Футбольний клуб «Десна» сьогодні ставить перед собою найвищі задачі. Parimatch - меценат спорту №1 в Україні. Логічно, що виникло таке партнерство, і ми впевнені, що спільними зусиллями дамо поштовх розвитку футболу в Чернігівській області», - сказав директор ФК «Десна» Ігор Ушарук.

Наступний матч в УПЛ «Десна» проведе в Чернігові вже цієї суботи, 9 листопада, проти СК «Дніпро-1».