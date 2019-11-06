Українська делегація обговорила на конгресі WADA співпрацю у протидії допінгу

У Катовіце (Польша) 5 жовтня відкрився 5-й Всесвітній Конгрес Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), присвячений розгляду нового кодексу WADA, що почне діяти з 2021 року.

Участь у заході бере українська делегація на чолі з заступником міністра культури, молоді та спорту Володимиром Шуміліним, повідомляється на сайті міністерства.

"У рамках Конгресу відбулась робоча зустріч Шуміліна з директором Офісу WADA Себастьяном Гілло та радником президента WADA зі зв‘язків з урядами Рене Бушаром", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська сторона проінформувала партнерів про заплановані зміни в українському спорті і отримала запевнення щодо підтримки наших реформ.

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У свою чергу менеджери WADA закликали неухильно дотримуватись рекомендацій Всесвітнього антидопінгового агентства, які були сформовані після аудиту української антидопінгової програми в жовтні 2019 року.