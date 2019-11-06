Футболісти “Шахтаря” провели відкрите тренування в Загребі

Футболісти донецького клубу “Шахтар” провели відкрите тренування на полі загребського стадіону “Максимір”, де сьогодні ввечері проведуть четвертий матч у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА.

Відкрите тренування в Загребі, яке відбулося ввечері 5 листопада, тривало близько години і пройшло під дощем. Після розминки підопічні Луїша Каштру провели двосторонку. Про це повідомляє пресслужба ФК "Шахтар".

Футболісти відзначили, що газон стадіону “Максимір” знаходиться в задовільному стані. За прогнозами синоптиків, в день гри в столиці Хорватії очікується також дощова погода.

Як повідомлялося, поєдинок “Динамо” (Загреб) - “Шахтар” відбудеться 6 листопада і розпочнеться о 22.00. Наживо його покаже телеканал "Футбол 1".

Букмекери перевагу в цьому матчі віддають хорватській команді.