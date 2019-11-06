Лень допоміг “Атланті” обіграти “Сан-Антоніо” в матчі НБА

Український центровий американського баскетбольного клубу “Атланта Гокс” Олексій Лень взяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА проти “Сан-Антоніо Сперс”.

Поєдинок “Атланта Гокс” - “Сан-Антоніо Сперс” завершився з рахунком 108:100 (22:21 22:24 26:33, 38:22), а Олексій Лень відіграв у ньому 14 хвилин зі старту. Про це повідомляє Sport Arena.

За час, проведений на майданчику, український баскетболіст набрав 1 очко, зробив 6 підборів і 1 блок-шот.

Найрезультативнішим у цьому поєдинку став Трей Янг (“Атланта”, 29 очок).

Відео кращих моментів матчу:

Таким чином, “Атланта” перервала серію з трьох поразок поспіль і наразі посідає 8 місце в Східній конференції.

Фото: Getty Images