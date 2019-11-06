Снігур поступилася першій “ракетці” турніру ITF у Шеньчжені

Українська тенісистка Дар’я Снігур не зуміла пробитися до другого кола турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) у Шеньчжені (Китай).

Поєдинок Дар'я Снігур (Україна, Q) - Шуай Пен (Китай, 1) першого кола турніру Shenzhen Longhua Open у Китаї із призовим фондом 100 тис. доларів завершився з рахунком 4:6, 2:6. Про це повідомляє БТУ.

У восьмому геймі китаянці вдалося відіграти 2 геймболи і зробити перший брейк - 5:3. Снігур скоротила розрив, але потім не змогла зрівняти рахунок, ведучи на своїй подачі 30:0. У другому сеті українка програла 4 своїх гейми і зробила 2 брейки.

Це був перший матч для 17-річної киянки в основній сітці турніру з таким великим призовим фондом і перша зустріч із суперницею з топ-100 рейтингу.

Нагадаємо, що у фіналі відбіркового турніру Дар’я Снігур за 1 годину 15 хвилин перемогла господарку корту Юе Юань (6:3, 6:1).