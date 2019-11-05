"Барселона" не змогла обіграти "Славію" у домашньому матчі Ліги чемпіонів УЄФА

У перших матчах четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА футболісти іспанської "Барселони" на домашній арені "Камп Ноу" зіграли внічию з чеською "Славією" з Праги (0:0), а російський "Зеніт" на своєму полі програв німецькому "Лейпцигу" (0:2), повідомляє Укрінформ.

На 35-й хвилині поєдинку в Барселоні форвард господарів Ліонель Мессі поцілив у поперечину воріт "Славії", а у другому таймі аргентинець не реалізував ще один вірний момент у воріт чемпіонів Чехії.

"Славія" зіграла внічию четвертий матч в Іспанії поспіль.

Німецька "Боруссія" в Дортмунді сьогодні грає з італійським "Інтером".

Турнірне становище у групі F: "Барселона" - 8 очок (після 4-х ігор), "Боруссія" - 4 (3), "Інтер" - 4 (3), "Славія - 2 (4).

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Лідер квартету G німецький "Лейпциг" на виїзді завдав поразки "Зеніту" завдяки голам Дієго Демме (45+5) та Марселя Забітцера (63).

Турнірне становище: "Лейпциг" - 9 очок (після 4-х ігор), "Ліон" - 4 (3), "Зеніт" - 4 (4), "Бенфіка" - 3 (3).