Завтрашній матч покаже, хто пройде далі – Каштру

Головний тренер «Шахтаря» вважає, що команда не повинна зраджувати атакувальному футболу.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру назвав завтрашній матч проти загребського «Динамо» визначальним в боротьбі за вихід в плей-офф Ліги чемпіонів, повідомляє Sport Arena.

«Ця гра дуже важлива, тому що вона такою і є. Якщо говорити про прохід далі, то у обох команд зараз по чотири очки, ще нічого не вирішено. Звичайно ж, розраховуємо на завтрашній матч. Він покаже, хто пройде далі.

Якщо говорити про Коноплянку і Соломона, вони не змогли приїхати з нами, оскільки травмовані і залишилися в Києві. Проте, ми привезли шістьох гравців нашої атаки, які завтра можуть гідно себе показати. Як мінімум троє з них, як ви розумієте, будуть сидіти на лавці запасних, і чого гра вимагатиме, те ми і зробимо.

Наша головна зброя - стиль гри. Ні в якому разі не будемо відходити від свого ДНК. «Шахтар» завтра постарається зіграти в ту гру, яку показував протягом усього сезону як в Лізі чемпіонів, так і в українському чемпіонаті. Найголовніше - показати завтра хорошу гру в атаці, абсолютно безпечну, знайти шляхи, щоб розкрити оборону «Динамо», і, звичайно ж, забивати», - розповів Каштру.

«Шахтар» і «Динамо» зіграють у Загребі завтра, 6 листопада, початок матчу о 22:00. Двома тижнями раніше команди зіграли внічию 2:2 в Харкові.

За підсумками трьох турів у «Шахтаря» і «Динамо» по чотири очки, але у хорватів перевага за різницею забитих і пропущених м'ячів. У паралельному матчі завтра зіграють «Аталанта» і лідер групи «Манчестер Сіті».