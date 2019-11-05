Марченко переміг Недовєсова в основній сітці турніру АТР у Братиславі
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко, який успішно пройшов кваліфікацію турніру АТР Peugeot Slovak Open у Братиславі (Словаччина), вдало стартував в основному раунді.
У вівторок українець (№244 АТР) обіграв представника Казахстану Олександра Недовєсова - 7:5, 7:6 (7:2), повідомляє Укрінформ.
Суперники провели на корті 1 годину 50 хвилин.
Наступним суперником українця стане польський тенісист Каміль Майхрзак (89), який має 4-й номер посіву.
Призовий фонд турніру у столиці Словаччини - 114 тис 800 євро.