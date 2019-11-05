"Шахтар" прилетів до Загреба на матч Ліги чемпіонів УЄФА

У второнік, 5 листопада, літак авіакомпанії SkyUр з футболістами донецького "Шахтаря" на борту прибув до столиці Хорватії, де українському клубу завтра належить зіграти матч 4-го туру Ліги чемпіонів проти загребського "Динамо".

На гру з хорватами головний тренер донеччан Луїш Каштру взяв 20 футболістів, повідомляє пресслужба "гірників". Склад "Шахтаря": воротарі - Андрій П'ятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін; захисники - Додо, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Ісмаїлі, Давид Хочолава; півзахисники - Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Марлос, Тете, Тайсон, Дентіньйо, Сергій Болбат; нападники - Жуніор Мораес, Данило Сікан. Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч "Динамо" (Загреб) - "Шахтар" Матч "Динамо" (Загреб) - "Шахтар" (Донецк) відбудеться 6 листопада на стадіоні "Максимір". Початок гри о 22.00. Турнірне становище команд у квартеті С Ліги чемпіонів: "Манчестер Сіті" (Англія) - 9 очок, "Шахтар" - 4, "Динамо" - 4, "Аталанта" (Італія) - 0.