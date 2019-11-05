Дар'я Снігур уперше зіграє в основній сітці 100-тисячника ITF

17-річна киянка Дар'я Снігур подолала кваліфікаційний бар'єр на турнірі Міжнародної тенісної федерації (ITF) у китайському місті Шеньчжень із призовим фондом 100 тис дол.

У фіналі відбіркового турніру українка за 1 годину 15 хвилин перемогла господарку корту Юе Юань - 6:3, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Таким чином, Дар'я вперше у кар'єрі зіграє в основній сітці 100-тисячника ITF. У стартовому раунді "основи" вона зустрінеться з лідером посіву - 33-річною китаянкою Шуай Пен.

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Змагання у Шеньчжені триватимуть до 10 листопада.