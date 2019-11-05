Збірна Києва посіла перше місце на Кубку України з боксу серед жінок

Завершився один із найбільш важливих у жіночому боксі стартів року – Кубок України з боксу-2019 серед жінок.

Першість у медальному заліку за результатами змагань, які проходили 27 жовтня — 2 листопада у Черкасах, посіла збірна команда міста Києва. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Жіноча збірна Києва з боксу виборола 3 золоті, 5 срібних та 6 бронзових медалей.

Друге місце посіла команда Черкаської області: 2 золоті, 1 срібна та 2 бронзові медалі. Третє — команда Дніпропетровської області, четверте - Харківщини, п’яте — Київщини.

У Черкасах пройшов Кубок України з боксу-2019 серед жінок / Фото: ФБУ

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Нагадаємо, що результати цьогорічного Кубка України допоможуть тренерському складу національної команди на чолі з Сергієм Гордієнко доукомплектувати склад збірної України з боксу, яка вже з початку наступного року представлятиме країну на ліцензійних стартах на Олімпійські ігри-2020 у Токіо (Японія).