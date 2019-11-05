Михайлюк набрав 6 очок в матчі НБА проти “Вашингтона”

Український форвард американського баскетбольного клубу “Детройт Пістонс” Святослав Михайлюк взяв участь в матчі НБА проти “Вашингтон Візардс”.

Поєдинок “Вашингтон Візардс” - “Детройт Пістонс” завершився з рахунком 115: 99 (31:30, 32:31, 30:17, 22:21), а Святослав Михайлюк відіграв у ньому трохи більше 27 хвилин. Про це повідомляє Sport Arena.

За час, проведений на майданчику, український форвард набрав 6 очок, зробив 3 результативні передачі та 3 дальні кидки, з яких 2 виявилися точними.

Відео кращих моментів матчу:

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник “Детройта” Люк Кеннард, який набрав 24 очки при 75% точності дальніх кидків.

Наразі “Детройт” із трьома перемогами у восьми матчах посідає 10 місце в таблиці Східної конференції. Свій наступний матч команда Михайлюка проведе в ніч на четвер, 7 листопада, проти “Нью-Йорк Нікс”.

Фото: Getty Images