Михайлюк набрав 6 очок в матчі НБА проти “Вашингтона”
Поєдинок “Вашингтон Візардс” - “Детройт Пістонс” завершився з рахунком 115: 99 (31:30, 32:31, 30:17, 22:21), а Святослав Михайлюк відіграв у ньому трохи більше 27 хвилин. Про це повідомляє Sport Arena.
За час, проведений на майданчику, український форвард набрав 6 очок, зробив 3 результативні передачі та 3 дальні кидки, з яких 2 виявилися точними.
Відео кращих моментів матчу:
Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник “Детройта” Люк Кеннард, який набрав 24 очки при 75% точності дальніх кидків.
Наразі “Детройт” із трьома перемогами у восьми матчах посідає 10 місце в таблиці Східної конференції. Свій наступний матч команда Михайлюка проведе в ніч на четвер, 7 листопада, проти “Нью-Йорк Нікс”.
Фото: Getty Images