Стаховський виграв стартовий матч на турнірі ATP Challenger у Братиславі

Український тенісист Сергій Стаховський з перемоги стартував на “челленджері” в Словаччині.

Поєдинок Сергій Стаховський (Україна) - Аттіла Балаж (Угорщина) першого кола турніру Peugeot Slovak Open (ATP Challenger Tour) із призовим фондом 114 тис. 800 доларів завершився з рахунком 6:4, 6:4. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав 1 год 20 хв. Долю першого сету вирішив єдиний брейк, який Стаховський виконав на старті. У другій партії на 3 брейки українця Балаж відповів двома.

У другому раунді змагань у Братиславі Сергій Стаховський зіграє проти італійця Стефано Травальї (АТР 88), посіяного під третім номером.

Турнір Peugeot Slovak Open розпочався в Братиславі (Словаччина) 4 листопада і триватиме до 10 листопада.