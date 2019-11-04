Назвали дату і місце проведення бою Постол - Рамірес
Титульний поєдинок пройде в китайському місті Хайкоу. Про це повідомляє Fightnews.info.
“Сьогодні оглядач ESPN Ден Рафаель повідомив, що поєдинок, за його інформацією, відбудеться 1-го лютого на арені Mission Hills Haikou в місті Хайкоу, провінція Хайнань, Китай, і транслюватиметься, через 12-годинну різницю зі США, вранці на ESPN”, - йдеться в повідомленні.
Хосе Рамірес в липні об'єднав пояси, здолавши технічним нокаутом у 6-му раунді чемпіона WBO співвітчизника Моріса Хукера.
Віктор Постол у квітні у відбірковому бою перебоксував за підсумками десяти раундів француза Мохаммеда Мімуна. Український боксер був володарем пояса WBC у першій напівсередній вазі у 2015-2016 роках.
Раніше планувалося, що бій за титул чемпіона WBC проти мексиканця Віктор Постол проведе 30 листопада на арені Banc of California Stadium в Лос-Анджелесі (США). Але цей план змінився, коли в середині серпня Раміресу зробили операцію на руці.