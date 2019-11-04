ФІФА покарає “Кардіфф”, якщо клуб не заплатить “Нанту” за трансфер Сали

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) покарає футбольний клуб “Кардіфф Сіті”, якщо той не заплатить “Нанту” за трансфер загиблого нападника Еміліано Сали.

Валлійський футбольний клуб “Кардіфф” має заплатити французькому “Нанту” перший транш у розмірі 6 млн євро протягом 45 днів. В іншому випадку ФІФА покарає клуб забороною здійснювати трансфери протягом 3 сезонів. Про це повідомляє The Guardian.

Усього ФІФА зобов'язала “Кардіфф” заплатити за трансфер загиблого нападника Еміліано Сали 17 млн євро, однак клуб відмовлється платити гроші.

Нагадаємо, Еміліано Сала підписав угоду з "Кардіффом" у січні й повернувся до Франції, щоб попрощатися з одноклубниками. 28-річний аргентинський футболіст загинув в авіакатастрофі над Ла-Маншем під час перельоту до Кардіффа 21 січня. Повідомлялося, що пілот Девід Ібботсон, який керував літаком, не мав права літати вночі через дальтонізм.

Керівництво валлійського клубу вважає, що трансфер, який обійшовся “Кардіффу” в рекордні 20 млн євро, не був офіційно зареєстрований.

Фото: Reuters