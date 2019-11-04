“Баварія” звільнила Ковача з посади головного тренера
Ніко Ковач і керівництво німецького гранда розірвали контракт за обопільною згодою сторін, повідомляє Sport Arena.
Причиною стало незадоволення керівництва “Баварії” останніми результатами команди. У 10 турі Бундесліги футболісти мюнхенського клубу з великим рахунком поступилися “Айнтрахту” - 1:5.
До майбутніх матчів команду готуватиме помічник головного тренера Ганс Флік.
Нагадаємо, Ніко Ковач очолив “Баварію” 2018 року. Разом із командою він виграв Бундеслігу, Кубок Німеччини і Суперкубок Німеччини.
Раніше повідомлялося, що очолити мюнхенську команду може екстренер “Ювентуса” Массіміліано Аллегрі або наставник “Тоттенгема” Маурісіо Почеттіно.
“Баварія” наразі посідає 4 місці в турнірній таблиці Бундесліги.
Фото: Getty Images