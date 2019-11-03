Гандболісти "Мотора" зазнали п'ятої поразки в Лізі чемпіонів ЄГФ

Чемпіон України запорізький "Мотор" продовжив серію без перемог в груповому турнірі Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації (ЄГФ).

У шостому турі розіграшу "Мотор" на своєму майданчику зазнав п'ятої поразки, програвши лідеру групи В німецькому клубу "Кіль" - 27:30 (13:15), повідомляє Укрінформ.

У 7-му турі Ліги чемпіонів 10 листопада "Мотор" в Запоріжжі зіграє проти французького "Монпельє", який в Португалії зіграв внічию з "Порту" - 23:23 (10:11).