«Дніпро» перемогло «Одесу» в баскетбольній Суперлізі

Команда з Дніпра здобула п’яту перемогу в сезоні і піднялась на третє місце.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Дніпро» на власному майданчику обіграло «Одесу» 84:70. Про це повідомляє Укрінформ.

Господарі потужно провели третю чверть і в подальшому втримали переможний відрив. 84:70 - «Дніпро» здобуло в цьому сезоні п’яту перемогу. Кращими у складі господарів були Санон (18 очок) і Корнієнко (12 очок + 10 підбирань).

В турнірній таблиці Суперліги «Дніпро» перемістився на третю позицію, набравши 11 очок. А лідирує в чемпіонаті «Прометей», в активі новачка 6 перемог і 13 очок.

Нагадаємо, 2 листопада «Хімік» на власному майданчику обіграв «Миколаїв» 77:65.