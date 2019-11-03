НБА: Михайлюк допоміг «Детройту» обіграти «Бруклін»

В активі українського баскетболіста три очки.

Український баскетболіст «Детройт Пістонз» Святослав Михайлюк зіграв у поєдинку регулярного чемпіонату НБА проти «Бруклін Нетс» (113:109), повідомляє Укрінформ.

22-річний Михайлюк зіграв 15 хвилин, заробив три очки і допоміг «Детройту» добути домашню перемогу 113:109. Також в активі Михайлюка одне підбирання і одна передача.

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Гра з «Брукліном» стала другою для Святослава, в якій він вийшов на майданчик. До цього Михайлюк заробив дев'ять очок в матчі проти «Торонто Репторс» (113:125).

У «Детройта» три перемоги в новому сезоні при чотирьох поразках. У наступній грі «Пістонз» на виїзді протистоятимуть «Вашингтон Візардз» 5 листопада.