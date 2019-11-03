Бокс: Альварес нокаутував Ковальова

Мексиканський боксер став чемпіоном вже у четвертій ваговій категорії.

Мексиканець Сауль «Канело» Альварес переміг росіянина Сергія Ковальова і завоював пояс чемпіона світу WBO в напівважкій вазі, повідомляє Укрінформ.

Бій завершував вечір боксу в Лас-Вегасі (США). 29-річний Альварес впевнено домінував в рингу і нокаутував Ковальова в 11-му раунді.

Альварес став володарем титулу в напівважкій вазі - це четверта вагова категорія, де мексиканець ставав чемпіоном.