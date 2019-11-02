Малиновський – кращий гравець «Аталанти» в жовтні
Укрінформ
Український хавбек перемагає в опитуванні серед вболівальників.
Український півзахисник Руслан Малиновський визнаний кращим гравцем італійського клубу «Аталанта» (Бергамо) в жовтні. Про це повідомляє клубна сторінка в Instagram.
Завершилося голосування за звання кращого гравця «Аталанти» за підсумками жовтня. Нагорода дісталася українському півзахисникові Руслану Малиновському. У голосуванні взяли участь 1 009 осіб, 90% з яких віддали свій голос за українця.
26-річний українець в жовтні забив один м’яч в п'яти матчах за італійський клуб.
Опонентом Малиновського в фінальному раунді опитування став форвард Луїс Мюріель, який забив п'ять м’ячів (два з пенальті) в шести жовтневих матчах.