«Шахтар» зіграє проти «Карпат» без п’ятьох основних футболістів

До Львова не полетіли Коноплянка, Ісмаїлі, Марлос, Кривцов і Пятов.

«Шахтар» прибув у Львів на матч 13-го туру УПЛ проти «Карпат» одразу без п’ятьох футболістів основного складу, повідомляє Укрінформ.

Через травми матч пропустять Євген Коноплянка, Ісмаїлі, Марлос і Сергій Кривцов. Також в заявці відсутній Андрій Пятов.

Вперше з 1 вересня в заявку на матч може потрапити нападник Данило Сікан. Також в УПЛ може дебютувати захисник Вітао.

Нагадаємо, матч «Карпати» - «Шахтар» зіграють 2 листопада, початок о 14:00.