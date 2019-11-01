Легкоатлетка Бех-Романчук – найкраща спортсменка жовтня в Україні

Національний олімпійський комітет України визнав віцечемпіонку світу зі стрибків у довжину Марину Бех-Романчук найкращою спортсменкою жовтня, а її особистого наставника Вадима Крушинського - найкращим тренером жовтня.

У жовтні талановита 24-річна легкоатлетка із Хмельницького виборола срібну медаль на чемпіонаті світу. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Марина Бех-Романчук на ЧС-2019 з легкої атлетики в Досі (Катар) показала результат 6,92 м, а чемпіонкою світу стала німкеня Малайка Міхамбо, яка стрибнула на 7.30 м.

Особистий наставник легкоатлетки Вадим Крушинський названий найкращим тренером жовтня в Україні.