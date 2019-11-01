Команди Постола і Раміреса домовилися про бій без торгів
Поєдинок Постол — Рамірес орієнтовно відбудеться 1 лютого 2020 року. Про це повідомляє Luckypunch.net у Facebook.
“Команди екс-чемпіона WBC в першій напівсередній вазі Віктора Постола і нинішнього володаря титулів WBC і WBO Хосе Карлоса Раміреса домовилися про проведення бою без промоутерських торгів. Як повідомляє журналіст Ден Рафаель, поєдинок має відбутися 1 лютого, в прямому ефірі його покаже телеканал ESPN”, - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що ключову роль в досягненні домовленості щодо поєдинку зіграв президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман.
Нагадаємо, в серпні WBC зобов'язав Хосе Раміреса приступити до переговорів щодо титульного поєдинку з українським претендентом Віктором Постолом. Планувалося, що бій за титул чемпіона WBC проти мексиканця українець проведе 30 листопада на арені Banc of California Stadium в Лос-Анджелесі (США). Але цей план змінився, коли в середині серпня Раміресу зробили операцію на руці.
Віктор Постол був володарем пояса WBC в першій напівсередній вазі у 2015-2016 роках.
Фото: klitschko-brothers.com