Команди Постола і Раміреса домовилися про бій без торгів

Представники претендента на титул WBC українського боксера Віктора Постола і чемпіона WBC і WBO в першій напівсередній вазі мексиканця Хосе Карлоса Раміреса домовилися про проведення бою.

Поєдинок Постол — Рамірес орієнтовно відбудеться 1 лютого 2020 року. Про це повідомляє Luckypunch.net у Facebook.

“Команди екс-чемпіона WBC в першій напівсередній вазі Віктора Постола і нинішнього володаря титулів WBC і WBO Хосе Карлоса Раміреса домовилися про проведення бою без промоутерських торгів. Як повідомляє журналіст Ден Рафаель, поєдинок має відбутися 1 лютого, в прямому ефірі його покаже телеканал ESPN”, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що ключову роль в досягненні домовленості щодо поєдинку зіграв президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман.

Нагадаємо, в серпні WBC зобов'язав Хосе Раміреса приступити до переговорів щодо титульного поєдинку з українським претендентом Віктором Постолом. Планувалося, що бій за титул чемпіона WBC проти мексиканця українець проведе 30 листопада на арені Banc of California Stadium в Лос-Анджелесі (США). Але цей план змінився, коли в середині серпня Раміресу зробили операцію на руці.

Віктор Постол був володарем пояса WBC в першій напівсередній вазі у 2015-2016 роках.

Фото: klitschko-brothers.com