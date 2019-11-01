Букмекери дали прогноз на поєдинок Світоліна - Кенін

Сьогодні перша “ракетка” України Еліна Світоліна проведе свій третій матч у груповому турнірі Підсумкового чемпіонату WTA (WTA Finals), який проходить в Шеньчжені (Китай).

Поєдинок Світоліна — Кенін пройде другим запуском і розпочнеться не раніше 12.30 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Еліна Світоліна наразі посідає 8 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Софія Кенін — 12-е.

Букмекери в цьому протистоянні віддають перевагу українській тенісистці. Шанси на перемогу Світоліної оцінюють коефіцієнтом 1,61, її американської суперниці - 2,32.

Українська тенісистка втретє виступає на Підсумковому чемпіонаті WTA. Минулого року вона стала чемпіонкою турніру, здобувши перемоги у всіх п'яти поєдинках. Софія Кенін дебютує на WTA Finals.

Як повідомлялося, суперницею Світоліної в третьому матчі на Підсумковому турнірі в Шеньчжені мала стати канадська тенісистка Бьянка Андреєску, але вчора вона знялася зі змагань через травму коліна, яка завадила їй напередодні дограти матч проти Кароліни Плішкової. Замість неї в п'ятницю на корт вийде запасна учасниця Софія Кенін.

Еліна Світоліна наразі очолює групу і вже забезпечила собі місце в півфіналі.