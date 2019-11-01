Де дивитися матчі 13 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 13-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться в суботу, 2 листопада, матчами на арені "Україна" у Львові та стадіоні ім. О. Бутовського у Полтаві.

О 14.00 поєдинок львівських "Карпат" і донецького "Шахтаря" покаже телеканал "2+2", а паралельну зустріч полтавської "Ворскли" і чернігівської "Десни" - "Футбол 2", повідомляє Укрінформ. У другий ігровий день в неділю, 3 листопада, програму туру завершать матчі "Олександрії" з "Маріуполем" (14.00; "Футбол 1"), "Дніпра-1" з луганською "Зорею" (14.00; Уніан-ТБ), київського "Динамо" зі "Львовом" (17.00; "2+2") та ковалівського "Колоса" з донецьким "Олімпіком" (19.30; "Футбол 1"). Читайте також: ФК “Львів” звільнив Мазяра з посади головного тренера Турнірне становище: "Шахтар" - 34 очки, "Динамо" - 24, "Десна" - 23, "Зоря" - 22, "Олександрія" - 20, "Маріуполь" - 16, "Колос" - 14, "Дніпро-1" - 11, "Олімпік" - 11, "Карпати" - 10, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8.