Голи Яремчука і Пластуна врятували «Гент» від поразки

Український нападник забив за «Гент» 13-й м’яч в сезоні.

Українські футболісти Роман Яремчук та Ігор Пластун забили м’ячі за «Гент» в матчі 13-го туру чемпіонату Бельгії проти «Андерлехта» (3:3). Про це повідомляє Укрінформ.

За рахунку 1:3 Роман Яремчук забив м’яч на 84-й хвилині. А на 4-й компенсованій хвилині Ігор Пластун зробив рахунок нічийним 3:3. Матч завершився внічию 3:3.

Яремчук забив вже 13 м'ячів за свій клуб в цьому сезоні.

Яремчук і Пластун відіграли повний матч. А український хавбек «Гента» Роман Безус вийшов на заміну на 61-й хвилині.

Після 12 матчів «Гент» набрав 22 очки і посідає в чемпіонаті Бельгії 4-е місце. Лідирує «Брюгге», який набрав 30 очок.