«Шахтар» втратив ключового півзахисника на матч проти «Динамо»

Алан Патрік дискваліфікований на три поєдинки.

Півзахисник «Шахтаря» Алан Патрік не зіграє проти «Динамо» в матчі чемпіонату України (УПЛ) 10 листопада. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет опублікував міри покарання для гравців УПЛ. Півзахисника «Шахтаря» Алана Патріка дискваліфікували на три гри за вилучення в матчі 12 туру Прем'єр-ліги проти «Олександрії» (0:0).

Гравець не зможе допомогти команді в поєдинку 14-го туру УПЛ проти «Динамо», який зіграють 10 листопада. Алан Патрік в цьому сезоні УПЛ зіграв 11 зустрічей, забив один м’яч і віддав три результативні передачі.

Донецький клуб лідирує в УПЛ і наступний матч зіграє 2 листопада проти «Карпат».