Марченко переміг Коларжа і зіграє у чвертьфіналі турніру АТР в Німеччині
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко вийшов до чвертьфіналі турніру ATP Challenger Tour в Еккенталі (Німеччина) із призовим фондом 46 тис дол.
У третьому раунді змагань українець (№256 АТР) у трьох сетах здолав чеського тенісиста Зденека Коларжа (267) - 5:7, 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ.
Поєдинок тривав рівно дві години.
В 1/4 фіналу Марченко зустрінеться з бельгійцем Стівом Дарсі (181).
Турнір в Еккенталі завершиться 3 листопада.