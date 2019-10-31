Марченко переміг Коларжа і зіграє у чвертьфіналі турніру АТР в Німеччині

Марченко переміг Коларжа і зіграє у чвертьфіналі турніру АТР в Німеччині

Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко вийшов до чвертьфіналі турніру ATP Challenger Tour в Еккенталі (Німеччина) із призовим фондом 46 тис дол. 

У третьому раунді змагань українець (№256 АТР) у трьох сетах здолав чеського тенісиста Зденека Коларжа (267) - 5:7, 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав рівно дві години. 

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В 1/4 фіналу Марченко зустрінеться з бельгійцем Стівом Дарсі (181).

Турнір в Еккенталі завершиться 3 листопада.

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