Українським динамівцям виповнилося 95 років

31 жовтня 95-річний ювілей відзначає фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України.

ФСТ "Динамо" залишається однією з найстаріших спортивних організацій держави, поєднуючи новітні тренди підготовки спортсменів та правоохоронців країни.

Як повідомили Укрінформу у динамівській прес-службі, з лав товариства вийшли відомі на увесь світ спортсмени Михайло Шахов, Ольга Бризгіна, Валерій Борзов, Василь Ломаченко, Валерій Гончаров, Яна Клочкова, Катерина Серебрянська, Ольга Харлан... Золотими літерами в літописі спорту вписані імена гравців славетної футбольної команди "Динамо" (Київ). За період участі в Олімпійських іграх динамівці здобули близько 170 нагород. У 2019 році представники товариства взяли участь у понад 400 всеукраїнських та міжнародних змаганнях, на яких завоювали майже 3 тисячі медалей", - йдеться у повідомленні.

Нині ФСТ "Динамо" України є потужною громадською організацією, у складі якої перебуває близько 600 колективів фізичної культури, де у тому числі розвивається дитячий спорт, реалізуються численні спортивні та соціальні проекти. Товариство нараховує близько 180 тисяч працівників та службовців підприємств, установ, організацій, міністерств і відомств, серед яких 130 тисяч військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб України.