УАФ покарала “Рух” за поведінку президента клубу

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) покарав львівський футбольний клуб "Рух" за поведінку його президента Григорія Козловського.

“Рух” умовно позбавлений 3 очок у чемпіонаті України і має сплатити штраф у розмірі 500 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

“ФК “Рух” (Львів) за некоректні висловлювання президента клубу Григорія Козловського на адресу офіційних осіб матчу 1/16 фіналу Кубка України проти ФК “Маріуполь” зобов’язаний внести обов’язковий грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень. Також ФК “Рух” умовно позбавлений трьох очок у чемпіонаті України серед команд Першої ліги”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після кубкового матчу “Рух” - "Маріуполь" (0:1), який відбувся 2 жовтня, Григорій Козловський нецензурно висловлювався на адресу судді. Раніше він також отримував дискваліфікацію через загрозу арбітру - на рік. Її потім скоротили до 6 місяців.

Фото: ua-football