Молчанов програв парний чвертьфінал турніру АТР у Німеччині

Український тенісист Денис Молчанов не зміг у четвер вийти до півфіналу парної сітки турніру ATP Challenger Tour в Еккенталі (Німеччина) із призовим фондом 46 тис дол.

В 1/4-й змагань киянин разом із Йонатаном Ерліхом з Ізраїлю у двох сетах поступився дуету Даніель Мазур (Німеччина)/Рубен Бемельманс (Бельгія) - 2:6, 4:6, повідомляє Укрінформ.

Тенісисти провели на корті рівно одну годину.

У попередньому раунді Денис та Йонатан здолали сербський тандем Ненад Зімоньїч/Віктор Троїцькі - 7:6 (11:9), 7:6 (7:4).

Як інформувало агентство, в одиночній сітці турніру у Еккенталі виступає українець Ілля Марченко (№256 АТР), який нині проводить гру за чвертьфінал з чеським тенісистом Зденеком Коларжем (267).

Турнір в Еккенталі завершиться 3 листопада.