ФК “Львів” звільнив Мазяра з посади головного тренера - ЗМІ

Професіональний футбольний клуб “Львів” звільнив Володимира Мазяра с посади головного тренера.

Як передає телеканал “Футбол 1”, причиною звільнення 42-річного фахівця стали невдалі результати львівської команди в українській футбольній Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Tribuna.com.

Під керівництвом Володимира Мазяра, який очолив клуб 10 вересня, “Львів” набрав 2 очки в 6 матчах УПЛ, забив лише 1 м'яч. Також команда вилетіла з Кубка України від “Миная” (0:2) в 1/8 фіналу.

Зазначається, що рішення про відставку було прийнято після поразки від чернігівської “Десни” (1:4) в 12-му турі УПЛ. Результат кубкового матчу вже не впливав на нього.

Асистент головного тренера Єгіше Мелікян залишається в клубі. Чи стане він новим головним тренером - не уточнюється.

Після 12-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги “Львів” посідає останнє місце в турнірній таблиці.

Турнірне стаТурнірне становище: "Шахтар" - 34 очки, "Динамо" - 24, "Десна" - 23, "Зоря" - 22, "Олександрія" - 20, "Маріуполь" - 16, "Колос" - 14, "Дніпро-1" - 11, "Олімпік" - 11, "Карпати" - 10, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8.

Фото: pfclviv.com